不滿落單半小時無上菜　沙田食客怒罵收銀：妳預咗受氣

服務業經常要面對客人，尤其在繁忙時間的餐廳，顧客及職員應互相體諒。沙田一對男女食客今日(22日)打算到愉翠商場一茶餐廳用膳，惟落單後等足半小時仍未見上菜，於是要求職員截單走人，但離開時懷疑怒火難平，其中女子不斷指罵一名餐廳收銀員洩憤，更稱「你做得呢度就預咗要受氣」，氣燄之囂張令在場其他客人側目，更引來網民反斥無理取鬧。

事緣有網民在社交平台分享一段約18秒的怒罵片段，並表示片中一對男女食客事前「落咗單半粒鐘冇嘢到」，認為他們要求餐廳「cut單冇問題」，不過「搵收銀姐姐發洩怒火」則屬無理取鬧。片段開始時，收銀職員已表示「妳係咁鬧我做咩啫，唔係我炒(負責煮餸)㗎」，不過女食客仍大聲喝罵對方「咁冇態度啊」。

雙方停頓半秒後，該女食客續鬧「咁妳對客㗎嘛，對客係咪咁樣啊」，即使女收銀反指「咁客係客，妳唔可以鬧我㗎嘛」，期間一旁黑上衣男子亦「加把口」鬧收銀，不過或因聲線太細被女食客喝罵聲蓋過，在場另有職員則嘗試調停，但該女子仍未打算放過對方，更面露兇狠地指着女職員道「妳做呢度就要受氣，話畀妳聽」，甚至在離開時再轉身留下一句「妳對客㗎嘛依家」拂袖而去。

網民觀罷片段後紛紛批評女食客為「西客」，直言「畀幾十蚊食嘢仲要搵人出氣」、「好大嘅官威」，反問「做樓面就要受妳氣？」不過亦有網友對食客「等半粒鐘」表示理解，但認為「真心鬧收銀做乜，又唔係佢煮，成件事無補於事」，有人則建議「層壓式出氣」，「係鬧經理，經理再鬧返廚房同服務員，鬧個收銀仔有咩用」。此外，亦有熟客表示，該茶餐廳一般上菜快，平日買外賣貪快都會幫襯，且片中收銀以往待客友善，認為她被鬧好慘。