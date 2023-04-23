樓市「辣稅」名存實亡　業界倡政府按市場調整政策

地產建設商會執委會主席梁志堅早前表示，樓市「辣稅」已完成任務，「辣招」現時已名存實亡，若不取消屬「阻住地球轉」，呼籲政府「撤辣」否則會窒礙國際人才來港。華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興今日(23日)出席電台節目時，回應上述言論，指當局最初推出「辣招」時的經濟環境與現時不同，認為應隨市場變動調整不同政策，而現時絕對有空間檢討。

蔡宏興強調，投地最重要的考慮仍然是選址，政府應按市場及社區需要，在土地供應上作出調節以支援社區需要。你又提到當局原意想將啟德新發展區，定位為香港第二個核心商業區，惟至今發展不如預期，強調規劃不確定性會影響投地意欲。就建築業界人手問題，他預料到2026/27年時業界會欠缺4萬多名建築工人，屆時或無足夠的人力投入每年3,000多億港元的基建興建項目，認為政府需多管齊下，吸引年輕人入行，並討論輸入工人的事宜。

就早前通過職安健修例獲通過，蔡指出本港去年有20多宗牽涉人命傷亡的工業意外，認為科技可協助提高工地安全，如以機械處理危險工序，或以虛擬方式先熟習程序，監察不正常現象或有危險的情況。他又指，香港北部地區仍有很多空地可發展，認為組裝合成法等建築方式，能縮短建造過程的時間，並增加工程安全性更可降低建築成本，認為應利用科技協助建築。