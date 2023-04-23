觀塘市中心發展區改變用途　市建局下周六開放推廣滑板平衡車

市區重建更新路漫長，由收購舊樓、待至拆卸重建到建成新樓應市，因應技術評估、申請修訂規劃等程序，動輒至少5年以上光景，大型重建項目甚至須逾十幾年時間。為免市區珍貴土地「曬地皮」，市建局行政總監韋志成表示，因應早前當局決定收回觀塘市中心第4及第5發展區項目，正研究改變規劃用途之際，希望地盡其用，已向政府部門申請租用項目內的「政府土地」，在下周六(29日)起為市民提供為期一個月的「城市運動‧裕民體驗」活動，開放裕民坊前露天小巴總站用地，以推廣滑板和平衡車等運動，與民同樂。

韋志成稱，團隊在過去兩個月為相關轉變做好規劃及前期準備，包括安排工程承建商拆除部份圍板，改建為可供公眾出入的閘口，並移走地盤內的建築物料，以便日後市民安全使用；另一方面，團隊接觸相關政府部門，商討改變該土地作臨時和短期用途，促成舉辦活動的可行性；同時亦聽取觀塘區議會及地區團體對土地擬議臨時轉化的用途、活動類型、對象以至舉辦時間等的意見，最終促成是次活動。

此外，市建局計劃於6月在觀塘市中心一帶進行為期約三個星期的市場調查，以進一步了解市民對如何善用土地籌辦更具規模和裨益活動的意見，而第四及第五發展區的相關發展詳情，市民可到YM2裕民坊的展板上了解更多。韋志成續透露，即將就前健康院、小巴站及同仁街臨時小販市場的範圍轉化為「自由空間」，作推廣藝術和運動文化的計劃作出最新公布，期望能充份發揮價值和為社區帶來裨益。