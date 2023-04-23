香港電子書庫平台今起開放登記　助出版界升級轉型

隨着科技發展，愈來愈多人閱讀電子書，惟目前本港電子書的種類或數目未算豐富。由香港出版總會主辦、港府「創意香港」為贊助機構的「出版3.0–香港智能電子書庫」計劃，其網上一站式服務平台今日(23日)世界閱讀日正式開放登記，出版業界成為登記用戶後便可免費使用，將紙本中文出版物迅速翻譯成英文，同時按需要轉換成中英兩文電子書及粵語、普通話、英語三語「有聲書」，而讀者也可在登記後試聽、試讀由業界提供的部分本地電子書及「有聲書」。

「出版3.0–香港智能電子書庫」計劃得到香港創新科技署轄下物流及供應鏈多元技術研發中心的技術支援，糅合電子書出版轉換平台及智能電子書庫，協助香港出版界拓闊市場。「出版3.0」上周三(19日)舉行業界分享會，逾40間本地出版社代表出席，主辦單位和參與者就轉換平台的技術應用和操作等作深入交流，業界反應正面，認為藉着人工智能系統可減省部分翻譯及轉換成本和時間，助作品更快地推出到不同地域的市場。香港出版總會會長兼「出版3.0」項目籌委會主席李家駒博士鼓勵本港業界捉緊機遇，利用前沿科技加快轉型步伐。

「出版3.0」在開發轉換平台初期已收集了一系列本地著作，並將部分經轉換的電子書及「有聲書」上載至計劃網站，可於今日起供讀者免費試聽、試讀。主辦單位期望招募更多出版社和作家參加，轉換其中文著作及上載書目簡介與可供免費試聽、試讀的部分到計劃網站，並提名合適的書目參選「香港智能電子書庫」。書庫的首階段招募期由今日起至6月30日，合乎資格的5類中文電子書，包括文學小說、心靈勵志、醫療保健、商管財經及歷史傳記，通過評審後將入選「香港智能電子書庫」，除了會在今年香港書展期間向外公布外，也會隨「出版3.0」於下半年在本地及境外市場推廣，讓更多機構及讀者選購有關電子書及「有聲書」。