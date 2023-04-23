近90%受訪劏房戶沒獨立水電錶　濫收水電費情況普遍　水費貴1倍

劏房租管條例實施一年有多，惟早前政府數據顯示全港各區劏房租金仍然高企，甚至仍有大量劏房業主疑未依法向差信署申報，條例的成效令市民質疑。今日(23日)葵涌劏房居民大聯盟公布最新調查數據，指在今年3月至4月期間成功訪問了106位住在葵涌區內不適切居所的居民。

調查結果顯示，仍有多達45%的受訪居民不知道有劏房租管條例，更有達57%居民不知條例內設有不允許業主收水電費的條文；另根據受訪者的現況，團體發現平均水費貴普通家庭1倍，電費亦平均較常高19%，其中收費最高的一個5人家庭，水電費分別達800港元及1,373港元，是一般家庭平均的1.2倍及4.5倍。

而劏房水電收費模式不一亦是最常見情況，調查發現，有75%受訪者不知道4個月內首12立方米的水是不收費；而由機構協助劏房戶安裝獨立水電錶計劃已推出超過3年，惟已安裝獨立水電錶的住戶均不超過1成；甚至有高達85%居民不知水務署可協助安裝獨立水錶，另有76%稱不悉中電有資助重鋪電綫計劃。

大聯盟質疑，官方試圖由根源解決劏房戶能源問題的成效參差，且濫收水電仍是市場常態，質疑條例的保障成效存疑，建議政府增設恒常的能源津貼，同時要加強巡查，嚴打濫收水電費，以及加強教育，讓劏房戶更了解自身權益。