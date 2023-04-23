星光大道勁歌熱舞　舞者單手倒立無難度　歌迷打扮向偶像致敬

單手倒立、勁歌熱舞，一眾年輕舞者今午(23日)踏上尖沙咀「星光大道」表演種種高難度街舞動作，炒熱現場氣氛，令煙霧瀰漫的維港展現星光。主辦單位透露，是次霹靂舞巡遊暨巨星展覽共邀得逾500人參與。巡遊以嶄新編曲及霹靂舞等元素，全新演繹4位已故巨星李小龍、梅艷芳、張國榮及陳百強的名作，舞動海濱向他們致敬，並推廣香港流行文化，吸引大批市民及旅客圍觀，甚至加入巡遊隊伍。

康樂及文化事務署「香港流行文化節2023」節目之一的巡遊「星光聲·影夢」，趁霹靂舞(Breaking)將首度列入杭州亞運及巴黎奧運項目，邀請5位霹靂舞港隊代表B-boy C Plus等獻技。巡遊活動於星光大道李小龍銅像旁開始，途經梅艷芳銅像，金像獎女神銅像為終點。

協辦的四個歌影迷會成員亦參與巡遊，他們悉心打扮，復刻巨星的經典造型，尤其向「百變天后」梅艷芳致敬，如梅艷芳在其電影代表作《胭脂扣》的典雅旗袍、歌曲《烈燄紅唇》的前衞打扮，還有最後一次演唱會、獻唱最後一曲《夕陽之歌》時身穿婚紗等，令整個巡遊「聲影」俱備。

巡遊隊伍途經的區域均設有展覽板，並在地面貼上印有4位巨星的經典金句或歌詞的貼紙，並以街頭藝術風格設計，更播放由著名獨立音樂人MC仁的DJ音樂製作團隊重編的金曲，包括李小龍主演的《唐山大兄》及《猛龍過江》電影配樂等。而星光大道今起亦舉行巨星展覽，展示四位巨星的經典造型，闡述他們成名的不平凡故事，並設有二維碼供市民及旅客掃描，重溫巨星的歌影視精選名作，展覽為期兩周至下月7日。