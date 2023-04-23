明年起4.23定為「香港全民閱讀日」　推動閱讀風氣

為響應「4．23世界閱讀日」，康樂及文化事務署香港公共圖書館今日(23日)在香港中央圖書館舉辦「2023年『4．23世界閱讀日：悅閱嘉年華』暨『4．23世界閱讀日創作比賽頒獎禮』」，透過連串活動與市民分享閱讀樂趣，以及嘉許在創作比賽中表現出色的參賽者。此外，由明年起，4月23日會訂為「香港全民閱讀日」，進一步向全港市民推廣閱讀的好處。

由明年開始，4月23日定為「香港全民閱讀日」，香港公共圖書館將與不同持份者合作，舉辦不同形式的全港性大型閱讀活動。有關活動包括舉辦作家及名人閱讀分享會或閱讀推廣活動、在各區圖書館設置特色布置、透過舉辦主題活動及推介書籍營造閱讀氛圍、與學校及出版業界合作在圖書館以外舉辦閱讀推廣活動等。此外，由小型活動車特別設計而成的「『喜』動圖書館」亦會到訪不同社區，舉行專題書籍展覽，並透過電子閱讀體驗推廣電子閱讀。

本年度的「4．23世界閱讀日創作比賽」以「閱讀好滋味」為主題，參賽學校約300間，參賽作品超過1,800份，參賽者透過畫作、閱讀報告及散文，分享他們對飲食和生活的體驗和感受。除香港公共圖書館，大灣區的廣東省立中山圖書館、深圳圖書館、深圳少年兒童圖書館和澳門公共圖書館亦以同一主題舉辦比賽，以加強粵港澳大灣區的文化交流。粵港澳三地的得獎作品會由今日至下月7日在香港中央圖書館展覽館展出，其後在20間公共圖書館巡迴展覽。得獎作品名單亦已上載至香港公共圖書館網站。