社協倡最低工資一年一檢　加幅不低於通脹

最低工資委員會正研究優化法定最低工資檢討機制，首階段諮詢將於明日(24日)結束。香港社區組織協會今(23日)批評，凍結4年的法定最低工資，下月起由現時每小時37.5元上調至40港元，對調整幅度過低表示極失望，反映當局未有決心完善勞工保障，而過往機制不善及工資水平太低，導致基層勞工辛勞工作仍三餐不保，子女更成跨代貧窮，貧窮問題難以消除。

社協指，目前法定最低工資為兩年一檢，頻密程度太低，導致調整是有限度地「追落後」，而商討工資水平上，現行主要交由政府委任加入最低工資委員會的勞資雙方代表舉行會議，情況如同閉門造車，與公眾期望出現極大落差。社協又指，去年第4季本港工資中位數約為2萬港元，惟最低工資調整幅度低，以下月起時薪40港元計，若基層打工仔每月工作192小時，所得月入約為7,680港元，每月最低工資僅佔工資中位數約38.4%水平，遠低於鄰近的台灣(63.2%)、南韓(74.2%)及深圳(45.4%)。

為更準確及適時地調整最低工資，社協建議港府參考某個工資中位數百分比調整最低工資標準，並透過各項公共政策，增強財富再分配功能，以扶助在職貧窮勞工，縮窄貧富差距及減少跨代貧窮。參考其他國家及地區經驗，最低工資水平應訂於工資中位數約50%至66.7%的水平；同時應加入消費物價的預測性因素，如計及未來通脹幅度2%至3%，避免數據滯後；法定最低工資增長水平不可以低於每年通脹增幅。以上述建議計算，今年最低工資水平應介乎53.4至64港元。