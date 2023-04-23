官涌市政大廈擬局部改建滑板攀登場　滑板教練：場地不會嫌多

隨着滑板運動日趨普及，港府研究改建官涌市政大廈部分樓層，以提供適合城市運動的室內場所。香港滑板集訓隊主教練Warren Stuart認為，香港有逾10個可踩滑板的場地，已算不錯，現有場地質素更是越來越好，但場地不會嫌多，他說，若像籃球場般，各區都有迷你滑板場，方便參與者接觸這項運動，便更為理想。

港府於今年財政預算案中宣布，將預留資源研究改建官涌市政大廈部分未善用樓層，以提供適合滑板和攀登等城市運動的室內場地，料今年內完成有關技術的可行性研究。香港街式滑板集訓隊隊員張恒達指出，滑板運動深受本港年輕人歡迎，且日趨普及，有年輕化的趨勢，期望未來可到更多小學和中學作推廣。他認爲設立室內滑板練習場的好處多，因場地不受天氣影響，可作全天候訓練。若可參考外國在場內加設海綿池的做法，運動員在練習高難度動作時，能有助緩減落地的衝擊力，減低受傷機會。

現時康樂及文化事務署轄下共有8個滑板場和5個極限運動場，極限運動場可供包括自由花式小輪車、滑板、特技直排滑輪和自由花式滑板車的愛好者使用。而屬極限運動場其中之一的荔枝角公園，早前亦曾舉辦香港青年滑板(街式)公開賽。