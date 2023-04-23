大批網民社交平台留言炮轟奧巴馬妻　考評局籲考生尊重他人

中學文憑試(DSE)首日考英文科閱讀及寫作，當中閱讀卷其中一篇試題選材自美國前總統奧巴馬的妻子米歇爾(Michelle Obama)的文章和自傳。惟疑有考生認爲試題題目太難，試後有大批網民湧至米歇爾已停用的社交平台留言，部分更涉及性別及種族歧視字眼。香港考試及評核局今(23日)回覆東網指，理解考生重視應試表現，但發表意見時應保持禮貌及尊重他人。

文憑試英文科於上周五(21日)開考，其中閱讀卷的B2選答部分，試題選材自美國前總統奧巴馬的妻子米歇爾的文章和自傳。不過，有考生懷疑因不滿試題問法刁鑽、難度太大，試後米歇爾的舊社交平台湧現大批網民留言，部分夾雜粗言穢語及恐嚇性字句，有人以中文留言，亦有人當作是許願池，留言祈求有5**的好成績。有網民指，慶幸自己選擇選答B1部分。

考評局回覆東網查詢指，文憑試英文科依據該科的《課程及評估指引》與《評核大綱》來擬題，首要原則乃符合課程要求及有效評核考生能力，在選取閱讀考材時亦會考慮考生的語文能力、題材的趣味性和教育意義，取材亦會貼近考生的日常生活及體驗。