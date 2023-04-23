政Whats噏：政府關愛隊資助額少　申請隊伍：捱義氣頂住先

每隊關愛隊兩年嘅政府資助額淨係得80萬至120萬港元。

為支援地區工作，加強地區網絡，政府話要喺18區設立「地區服務及關愛隊伍」，推展關愛活動，依家政府已經開放所有區嘅關愛隊申請啦，聽聞好多地區組織嘅屬會都有申請，但係因為政府每兩年淨係得80萬至120萬港元嘅資助額，所以預計屬會嘅支出好多都需要由總會補貼㗎啦，所以啲申請嘅隊伍其實都話自己喺度「捱義氣」。

據悉，新界社團聯會旗下有多個屬會申請成為關愛隊，但因政府津貼額嚴重不足，其實好多屬會嘅支出都要由總會補貼，總會都係可以幫到就幫。

作為地區另一主要架構區議會，則有傳改革方向會大削直選議席、改為雙議席單票制，同時回復委任制度及間選議席，至於3種選舉方式產生嘅議席比例，最終仲要再作商討。對於選區分界，消息指會改為採用分區委員會分區劃分，換言之，現時452個選區大幅度下降至71個選區，而每個分區擬設兩席，預計直選議席只有142席，大幅減少三分之二。

面對大幅削減的直選席位，唔單止會影響泛民派議員，建制派嘅直選區議員同地區人士其實都會受影響，有消息話如果建制派都受選舉改革影響地區安排，都唔排除會將區內地區人士以關愛隊身份服務社區。

針對關愛隊資助額，有建制派嘅議員話曾經直接向政府表示資助額絕對唔足夠，話「大家都喺度捱義氣幫政府」，但當局都係冇增加資助額，淨係叫大家「捱住先」，預計就要等到呢屆關愛隊任期屆滿後，先會再作檢討，但該議員直言，「咁唔捱得咁耐㗎」。