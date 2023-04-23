低壓槽襲港　陣風暴雨冰雹盡現　天文台籲外出留意天氣情況

一道低壓槽於上周中至後期影響華南沿岸，本港天氣持續不穩，已連續多日落雨，且間中有強風雷暴。天文台今日(23日)回顧過去幾日的天氣情況，上周三(19日)早上一道颮線橫過香港，九龍天星碼頭更錄得每小時約100公里的陣風。而上周四(20日)、五(21日)多處地方有10至30毫米雨量，上周五凌晨更有冰雹報告，另呼籲市民於雨天外出時，要時刻留意最新天氣情況。

天文台今晚在官網發表的「天氣隨筆」中提到，一道低壓槽會在上周中至後期影響華南沿岸，該區天氣不穩定，若高空輻散和高空擾動的位置和時間配合，甚至會有大雨。總結上星期中後期(19至21日)，華南沿岸及南海北部出現連場大雨及強烈狂風雷暴，而天文台亦分別在上周三(19日)及上周五發出黃色暴雨警告信號。

受低壓槽及高空擾動影響，一道強雷雨帶在上周三早上於廣東內陸發展為一道弧形颮線。該颮線在上午約10時橫過珠江口一帶，天文台提前在特別天氣提示中提醒會有陣風影響。當颮線橫過本港時，多處地區風速飆升，而九龍天星碼頭更錄得每小時約100公里的陣風。低壓槽翌日(20日)繼續影響廣東沿岸及南海北部，強對流天氣在當日日間主要影響香港東南面海域。直至晚上，與低壓槽及高空輻散相關的雷雨區逐漸移近珠江口，而香港亦開始受其影響。強雷雨區在上周五午夜至日出前後在香港及南面海域不斷發展，在凌晨3時左右黃色暴雨警告信號生效期間，有市民報告在粉嶺及元朗有冰雹出現。

在當日日出前後，強雷雨區徘徊在香港以南約50公里的海域，於該區的黃茅洲氣象站更錄得約70毫米的一小時雨量。若該強雷雨區的位置向北移近數十公里，前周五早上可能需要發出更高級別的暴雨警告信號。回顧是次降雨過程，天文台表示即使電腦數值預報模式數日前顯示低壓槽、高空輻散和高空擾動會影響華南沿岸，但對掌握不同天氣系統實際出現的時間和位置始終有限制。由於香港在華南沿岸只是一個小地區，而強對流天氣的發展亦有頗大隨機性，故使用時效較長的降雨預報時需了解其不確定性，於雨天外出時亦要留意最新天氣情況。