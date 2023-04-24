南亞幫無法無天　衝入元朗輕鐵站斬傷同鄉逃遁

南亞幫在港作惡無日無之！昨晚(23日)約10時，一批南亞漢在青山公路元朗段近輕鐵康樂路站範圍，追斬一名同鄉，有附近住客目擊事發經過並拍下短片，場面觸目驚心。該段長約41秒短片中，可見大約有5名南亞裔男子趨前並包圍一名相信同是南亞裔男子，群漢當中至少3人持刀；兇徒初時先向該同鄉拳打腳踢一番，見遇襲事主跌倒在地之際，繼而向其圍斬，事主不敵當場手腳共中多刀，但仍清醒。兇徒得逞後，施施然往馬路方向離開，而由於事發範圍在輕鐵站內，其時一列輕鐵疑受阻一度無發開行。

此外，現場附近亦有小巴乘客拍下當時情況，畫面顯示一名身穿白衣持刀南亞漢，從輕鐵站走出馬路，並將刀收藏在背後及跑開。與此同時，另有片段拍得一名戴口罩及身穿白色連帽上衣的男子，手持利刀走向目標事主的方向，而另一名黑衣漢更右手持刀、左手緊握一個玻璃樽在路上游走，情景駭人。

執法人員表示，昨晚9時許接獲報案，指青山公路元朗段211至223號對開，約有20多名持刀南亞漢追逐互毆。約1小時後，執法人員據報有一批南亞漢在元朗康樂路13至25號打架；人員聞訊趕至無發現群漢，惟在距離輕鐵康樂路站約100米的元發徑，發現一名受刀傷的南亞裔男子，地上遺下一攤血漬，傷者由救護員送院治理。經初步調查，相信遇襲事主負傷狂奔至該位置不支倒地，正跟進案發起因及追緝兇徒歸案。