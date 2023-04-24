屯門馬鞍山兩男墮樓　1死1獲救　

昨日(23日)晚上10時左右，屯門湖景邨有人從高處墮下，保安聞巨響循聲察看，發現一名男子倒臥在湖畔樓對開位置，報案求助。救護員到場將昏迷事主送往屯門醫院救治，惜其後證實死亡。執法人員經初步調查，相信姓曾(83歲)男事主從上址一單位墮下，現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。據悉事主有長期患病紀錄，不排除事件與此有關。

另於昨晚約11時25分，一名婦人報案指其丈夫於馬鞍山恒街聽濤雅苑第4座高處墮下。救援人員到場，發現男事主被困在露台位置，經消防花近兩小時，及至今日(24日)凌晨1時20分終將事主救回，交由救護員送院搶救，墮樓原因有待跟進。

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