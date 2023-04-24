避孕失敗唔禁餵飼　野鴿氾濫無「法」可施

本港野鴿為患，難免影響市容。雖然漁農自然護理署早在2021年於部分地區展開為期兩年的野鴿避孕藥試驗計劃，但社會仍存在餵野鴿，甚至虐鴿的悲劇，往往只有法例才能規管問題。但現行法例下，禁止餵飼野生動物並不包括野鴿，現階段即是無法可依。

雖然以往漁農自然護理署為了長遠改善野鴿滋擾問題，早在2021年於中西區、九龍城區和西貢區3個野鴿聚集點，展開為期兩年的野鴿避孕藥試驗計劃，試行向野鴿餵飼塗上避孕藥的飼料以控制野鴿的繁殖。漁護署也表明，該計劃旨在評估餵飼野鴿進食避孕藥對減少野鴿滋擾問題的成效。署方補充，該計劃會於鄰近港鐵堅尼地城站A出口、馬頭圍道/馬坑涌道休憩花園及港鐵坑口站A出口的野鴿聚集點進行。

縱使署方有進行避孕藥試驗計劃，但野鴿數目眾多的問題依然存在，有機會令人遷怒野鴿。近期在元朗有長者以食物引誘野鴿前來，活生生捕獲野鴿後，再用橡筋將其綁起，最後直接拔走毛髮，做法令人齒冷。更費解的是，野鴿一詞竟在《野生動物保護條例》所指明的受保護野生動物榜上無名。雖然《2022年〈1999 年禁止餵飼野生動物公告〉（ 修訂 ） 公告》經已在去年生效，但有關規例則未包括野鴿，變相有關規例對管控野鴿數目而言只是「無牙老虎」，可見港府後知後覺。環境及生態局局長謝展寰於今年初表示，港府有決心把餵飼野鴿活動納入《條例》的規管，漁護署計劃於今年內向立法會一併提交，包括增加罰款、引入定額罰款，以及把野鴿餵飼納入《條例》的規管，惟立法需時。換言之，現時餵飼野鴿最高只能罰款1,500元處理，猶如無法可依，變相無法例可讓執法人員執法。

漁護署回覆本報查詢時指，署方一直採取多管齊下的方法減少野鴿滋擾，除提供防治雀鳥的建議予受影響人士外，更會透過不同宣傳途徑包括巡迴展覽、擺設宣傳街站等，教育市民不要餵飼野鴿，署方會繼續從疾病控制、生態及動物福利等多方面，加強教育公眾不要餵飼野鴿。至於為期兩年的「野鴿避孕藥試驗計劃」，署方委託香港城市大學為顧問，並正在進行數據收集、研究和評估等工作，研究結果會在相關工作完成後盡快向外公布。署方又指，野鴿屬馴化類動物，因此餵飼野鴿並不受《野生動物保護條例》（第170章）規管。然而，鑑於公眾關注餵飼野鴿所造成的滋擾，環境及生態局與漁護署現正研究修訂上述條例規管餵飼野鴿的活動。