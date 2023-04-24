東方日報A1：變態虐鴿狂徒　折翼拔毛

虐畜無王管，港淪動物地獄！將軍澳景林邨出現虐鴿狂徒，本報跟進發現，邨內過去半年先後約30隻野鴿慘遭毒手，毒招包括監生折翼、拔毛等。有關注市民指，近日情況愈趨嚴重，日前單日更曾錄得5隻野鴿被殘害虐待，批評涉案人士離譜、行為瘋狂，執法部門至今尚未破案，擔憂有更多野生雀鳥陸續遇害。有曾「救鴿」的街坊則指，對事件感到氣憤，受傷幼鴿雖接受救治，仍難逃死亡厄運。

市民陳先生分享，虐鴿個案自去年9月發生，景林邨景棉樓外的石春地接連有野鴿被施襲，有熱心市民報案後，執法部門雖曾拘捕一人，但未有新進展或檢控。而「平靜」3、4個月後，今年3月再現同類虐鴿事件。以本月11日為例，單日內竟發現有5隻野鴿疑被殘酷虐待，其中4隻不約而同遭折斷翅膀，另一隻則被強行拔毛，連同及後兩日個案，一星期內起碼有10隻野鴿疑被殘害虐待，認為情況有嚴重趨勢。

陳先生表示，該屋邨半年累計30隻野鴿被殘害，相信數量及嚴重程度是「全港之冠」，並對施襲者表示憤怒，其動機令人難以理解，「你話老鼠影響屋邨衞生，要人道處理我都明」，但野生雀鳥與人類生活是互不干預。他又指，近日受傷野鴿增多，可見施暴者已變本加厲，愈趨猖狂、失控。惟執法部門指附近無閉路電視，以致案件難作跟進，他擔心陸續有雀鳥受傷，形容事件「令人匪夷所思，香港唔可能搞到咁樣，簡直是無王管」。

據本報記者日前在現場所見，景棉樓一帶有數以十計的野鴿流連，大樹上、樓宇窗台，以及附近池塘均可見其蹤影，而肇事黑點對開行人路，則見有3根白鴿羽毛掉落在地上。

居民陳小姐表示，去年9月中曾在該址救走兩隻受傷野鴿，其中一隻幼鴿的雙腳、雙翼被折斷而需包紮，最終在10月底死亡。她指斥施暴者行為過分，雖然義工組織曾自發到場巡視兼救走受傷野鴿，惟從未見過有執法部門巡查。市民張太及兒子批評，虐鴿行為極殘忍，倘目睹有人殘害野鳥，肯定會即時叫停及報案處理。

執法部門回覆本報查詢指，去年9月至今年4月11日，共接獲兩宗懷疑野鴿被殘酷對待的報案，已接手調查案件。其中，一宗報案於去年9月18日接獲，經調查後去年11月3日拘捕一名66歲本地男子，涉嫌「殘酷對待動物」，案件仍在調查中。另一案件則於今年2月24日接獲，案件仍在調查階段，暫未有人被捕。

漁農自然護理署回覆本報指，截至本月12日，並無收到相關投訴或相關部門轉介查詢所指的投訴。該署接到有關殘酷對待動物的投訴後，均會就個案作出調查和跟進。如有足夠證據證明任何人違反《防止殘酷對待動物條例》，會對相關人士提出檢控。一經定罪，最高可處罰款20萬元及監禁3年。

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