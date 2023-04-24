政Whats噏：當年青年文學獎莫財　葉建源憶朱銘仗義鑄像當獎品

台灣著名雕刻家朱銘上周六((22日)在家輕生，佢生前嘅作品遍布香港多處地方，例如中文大學圖書館嘅作品《仲門》等，而令教育界前議員葉建源更加印象深刻嘅係，朱銘為香港嘅青年文學獎特別鑄造咗「李白醉吟」像，作為獎品。

葉建源喺社交平台貼文，憶起同呢位雕刻大師嘅初接觸，講嘅係大師嘅作品。其實葉建源曾經做擔任第9屆青年文學獎執委會主席，話當年青年文學獎係由中大同香港大學嘅同學籌辦，雖然大家滿腔熱情，但獨欠資金，畀唔到大額獎金。

咁點算呢？但有幾屆嘅籌委就諗到以藝術品作為獎品，會更有價值，曾經邀請過嘅藝術家包括香港雕刻家文樓，而到1980年第7屆青年文學獎，籌委同學竟然飛到台灣邀請朱銘幫忙，當時朱銘一口答應，為得獎者鑄造咗一批「李白醉吟」像。

講到係第7屆青年文學獎，葉建源當年係青年文學獎幫忙嘅新生，曾經近距離睇過呢個獎座——歷來各個文學獎最珍貴嘅獎座，而有得獎者更形容呢座雕塑簡煉靈動，以小見大。 葉建源又話雖然大師已離世，但遺愛猶存，而佢嘅作品將會長存世間。