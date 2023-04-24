工會批政府塞責　懶理外送員權益被剝削　促規管外送平台

近年疫情下，不少市民轉移透過網上平台購買外賣、食物及生活雜貨等，催生不少人投身成為外送平台的自由工作者，即俗稱的「車手」及「步兵」等，惟零散化的就業模式卻一直得不到勞工法例的保障，甚至因工受傷也得不到任何補償。有工會炮轟政府塞責，對「假自僱」問題視若無睹，無做好維護工人權益的本分。工會及外送員代表今早(24日)到金鐘政府總部外請願，要求政府立法規管外賣平台，保障外送員權益。

服務業總工會批評，政府對自由工作者的權益無保障，更有部分僱主為了減省開支，利用現行的法例漏洞，導致出現了假自僱的現象，產生了很多勞資問題。外送平台送遞員的職安問題亦受關注，在送遞過程中，因意外而受傷或身亡事件，過去數年是數以百計，但每次意外後，因僱主不承認僱傭關係，因此喪失《僱員條例》及《僱員補償條例》僅餘的保障，所以家屬最後只能賠獲小量慰問金。政府對此「假自僱」現象不聞不問，未有着力堵塞漏洞，無疑等同默許平台繼續剝削勞工意外權益、逃避企業社會責任。

服務業總工會及外送員代表等5人早上到政總外請願，其中服務業總工會自由工作者分會主席王師樂表示，近年累計有200名外送員被欠薪，涉款逾1,000萬港元，但由於無法確立與外賣平台的僱傭關係，只可經勞資審裁處索償，促請勞工及福利局正視問題。王又稱，工會促請政府針對外送員工傷作出指引，包括規定外賣平台要為外送員提供保險，另促政府訂立自由工作者登記機制，打擊判頭聘請黑工等問題。從事外送員7年的黎先生表示，社會復常後外送訂單量下降，外賣平台又經常在無通知情況下調低單價，外送員往往接單後才知道單價下調。他期望政府立法規管外賣平台營運，包括要求平台提高調整單價的透明度。