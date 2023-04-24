政府揚言4年回收200公頃棕地　文件揭「往績」年僅10公頃

早前東網已多次報道，指政府以「龜速」回收棕地，有環團更指收地速度完全及不上非法開墾棕地情況，批評有關部門執法不力之餘，回收及管理棕地作業的力度亦欠奉。而發展局向立法會提交的最新文件顯示，除再「重申」過去三年已先後為不同項目收回及清理約 30公頃棕地，平均一年才10公頃；並豪言指由現時至2026年的四年間，預計會再收回約 200公頃的棕地，結果如何屬未知，惟局方指長遠而言仍以回收合共超過1,000公頃棕地為目標，作為高密度房屋及其他發展之用。

至於協助受新發展影響而需搬遷的棕地作業者方面，局方指由去年10月中至今年3月底，地政總署已就39個需收地、或清拆的政府項目發出約1,100封書面通知，向受影響業務經營者說明具體遷出日期及政府可提供的協助。而近年不少位於棕地經營的「老字號」木廠、磚廠等受收地影響而前路茫茫，當局就指由 2019年7月至今年3月底，已協助了 21個業務經營者就重置土地取得規劃許可，當中包括物流、汽車維修、製木廠及建造業等的經營者，共涉及約20.5公頃的遷置用地。另亦批出25個在遷置土地上興建構築物的豁免書；加上當局指，地政總署於去年中優化發放業務經營者特惠津貼的安排，受影響業務經營者在地政總署張貼收地公告後，可申請提早發放該項特惠津貼，毋須等待遷出日期才領取，以協助業務經營者可盡早籌劃搬遷安排。

長遠而言，當局稱目標是建成更多多層大樓以重置棕地作業者，而早前提及會陸續為3幅鄰近元朗創新園及2幅位於洪水橋的用地進行招標，首批多層現代產業大樓最快於2027至28年度落成，5幅用地可提供共約72萬平方米的樓面面積，當中約22萬平方米可供容納受影響棕地業務經營者。立法會發展事務委員會將於明天(25日)討論相關事項。