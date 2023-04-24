初選案旁聽席有人身穿「公民抗命」衣物　官稱或構成藐視法庭

47名參與2020年立法會初選的泛民人士被控串謀顛覆國家政權，當中16人不認罪，今天（24日）繼續在西九龍法院受審。民主動力（下稱民動）前召集人趙家賢續接受盤問。趙說，無論是「會積極」或「會」，都不等於「必定」運用權力否決財政預算案。另外，法官在庭上重申，法庭不是用來宣傳政治思想，違者或會構成藐視法庭。

就着初選協調會議中討論，究竟應該用上「會」或「會積極」運用《基本法》所賦予的權力否決財政預算案，趙家賢指出，據戴耀廷所說，無論用何字眼，都是想留討論空間予參選人自行決定。趙同意，上述兩組字眼並不等同「必定」運用權力，這是為免將字眼「寫到死」，而「必定」、「會」及「會積極」運用權力代表着3種不同程度，

趙續說，2020年3月，因民動正如火如荼地推動選民登記，因此沒有留意是否有人質疑初選或屬違法。至2023年1月，他為執法部門錄取無損權益口供，他知道正在給予證據，如果證詞能夠幫助控方，他或須上庭作證。另外，今日開庭時，法官強調，法庭只處理法律事務，若想宣傳政治思想，則應在法院外表達。法官警告，任何人在庭內表達政治意見，或會構成藐視法庭。據了解，今早有人穿上印有「公民抗命」字眼衣物的進入法庭。

案件編號：HCCC 69/2022