翻新香港仔街市周三局部復業　檔主指成本上漲　街坊憂物價升

原定今年首季完工，耗資逾2.5億港元翻新的香港仔街市，經多番延誤後終在本周三（26日）開始局部復業，有約80個攤檔率先投入服務，售賣的貨品種類包括蔬菜、水果、家禽、鮮肉及冷凍肉類等，惟有部分檔位則未能於兩日後開放。有商戶預計局部開放或令人流減少，恐減5成人流，影響營業額；另有街坊指局部開放影響減低他們到場的意欲，又憂慮翻新街市後商品價格上漲。

香港仔街市重新裝修後，新增冷氣系統，同時在各層設有洗手乾手機及公眾休息區域；二樓亦設有多用途空間，供檔主舉辦推廣活動及作市民休息區，亦新增升降台予輪椅人士來往閣樓。

經營豬肉檔的黃先生預料經翻新後，生意額會有所上升，因為增設冷氣和行人路加闊，改善購物環境。對於政府新設獨立儲存室，暫存清晨分送到街市的豬隻屠體，他認為或會加重工作負擔，擔心若然有較多豬隻「難拎」。

據了解，政府在兩星期前通知商販正式開幕時期，以致不少商販要「急急腳營業」。據東網記者現場所見，香港仔街市內仍有不少商戶正在進行翻新工程，地下多個魚檔以及二樓的熟食中心亦正圍封進行工程。

經營雜商店的劉先生同樣認為翻新後生意會增加，但擔心局部開放會影響營業額，憂人流在該段時間會減少約5成，又指政府早前多次推遲開幕時間，令他「失晒預算」。他又指因應翻新工程，租金和冷氣費上升，使成本大增，或要加價以應付成本上漲。

儘管政府採取多項改善工程，但仍有街坊表示不知街市重開。梁先生坦言知道街市會重開，惟不清楚確實日期，又指局部開放都其有所影響，未能「一次買晒嘢」，會待其完整開放才重新光顧。另一位街坊袁女士則坦言，「嚟得當然希望樣樣齊」，指街市局部開放會影響其光顧意欲，又憂慮翻新後街市商品價格會上漲。