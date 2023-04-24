今年首季失業率3.1%　仍有11.5萬人無工開

本港經濟逐漸復甦，失業率亦有所下降。政府統計處今日(24日)發表的最新勞動人口統計數字，經季節性調整的失業率由去年12月至今年2月的3.3%，下跌至今年1月至3月的3.1%，仍有11.5萬人無工開。就業不足率亦由去年12月至今年2月的1.3%下跌至今年月至3月的1.2%。勞工及福利局局長孫玉菡認為，有關失業率情況反映勞工市場繼續改善。

按行業分析，與消費及旅遊相關行業(即零售、住宿及膳食服務業)合計的失業率在今年義季較前3個月下跌0.1個百分點至4.2%。其中，零售業和住宿服務業的失業率均下跌0.1個百分點至3.8%，餐飲服務活動業的失業率在過去大約1年持續下跌後微升0.1個百分點至4.9%。其他行業的失業率變動不一。一些行業的失業率下跌，尤其是樓房裝飾、修葺及保養業和批發業。其餘的行業的失業率則維持不變或輕微上升。

總就業人數由去年12月至今年2月的365.02萬人，上升至今年1月至3月的365.41萬人，增加約3,900人。同期的總勞動人口亦由376.6萬人上升至376.92萬人，增加約3,200人。失業人數(不經季節性調整)方面，由去年12月至今年2月的11.57萬人下跌至今年1月至3月的11.51萬人，減少約600人。同期的就業不足人數亦由4.79萬人下跌至4.67萬人，減少約1,200人。

孫又指，隨着本地經濟活動及訪港旅遊業繼續恢復，勞工市場應會進一步改善，而本月開始發放的新一輪消費券亦將有幫助。另外，勞工處在今年1月至3月平均每月錄得約10.2萬個來自私營機構的空缺，按年上升70.8%，較去年12月至今年2月的平均數字上升10.2%。