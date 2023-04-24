海關旺角及銅鑼灣派傳單　提醒旅客免墮購物陷阱

香港海關版權及商標調查科不良營商手法調查課人員，今日(24日)早上聯同旅遊業監管局派員土瓜灣、紅磡及尖沙咀，巡查多間根據旅遊業條例註冊的商店進行合規推廣；下午則到銅鑼灣及旺角購物熱點，巡查藥店及參茸海味店，並向旅客派發宣傳單張，關員向現場商舖進行合規推廣，以提升商户誠實經營原則，同時提醒商户在營商時需要符合商品說明條例，又檢查商舖的貨品標價是否清晰。

今次行動向14間商户進行合規推廣，又向旅客講解消費權益，提醒他們要時刻警覺，避免墮入陷阱。香港與內地恢復全面通關後，訪港遊客漸多，為了針對少數不法商户採用不良營商手法，海關自今年初恢復全面通關以來，已經啟動大規模的宣傳行動，包括在多個旅遊購物熱點進行巡查及宣傳，以提升商户誠實經營的原則、提醒消費者精明消費意識。

香港海關十分重視保障消費權益，並採取多管齊下的措施，包括派員「放蛇」進行試購行動，又高調進行巡查主動打擊涉嫌違規的行為，防止有不法商户作出不良營商手法。此外，海關亦進行宣傳教育，利用流動宣傳車展示消費錦囊、快速行動隊亦向市民及遊客派發宣傳單張，提醒他們購買參茸海味可能遇到的消費陷阱，例如是斤両混淆、店員故意迴避價格單位等常見手法。

另外，由版權及商標調查科及商品說明調查科成立的快速行動隊，亦為五一黃金周作好準備。快速行動隊專責處理涉及短期留港旅客、流動或臨時攤檔舉報的機動小隊，個案會透過即時轉介案件機制，交由調查人員優先處理，做到急旅客所急。