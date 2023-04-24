食環擴大試驗計劃　各區後巷放大型垃圾桶　規範食肆處置廢物

食環署早於去年11月於9條與食物業處所相連後巷推行試驗計劃，規範食物業妥善處置廢物，該些後巷的整體環境衞生及鼠患情況均有改善。因此，署方今(24日)起進一步推展計劃至全港各區(離島區除外)，容許持牌食物業處所在符合特定條件下，於相連後巷擺放大型垃圾桶，妥善地短暫存放垃圾，待清潔人員收集。而其它分區亦會按實際情况，將計劃繼續推展至更多合適的後巷。

署方表示，因應個別後巷的環境及參與計劃持牌食物業處所的實際運作情況，食環署總結首階段試驗計劃的經驗後，於第二階段會容許食物業處所在可行情況下選擇使用240公升或660公升的垃圾桶；而有關食物業處所需自行準備垃圾桶，於垃圾桶貼上統一的商號標示，並確保其可正常使用，沒有任何滲漏，以及保持清潔。

該署又解釋，在實際操作上，明白不少食肆都需要將廢物短暫存放於戶外以便清潔人員收集。而食物業處所，尤其是食肆所產生的行業廢物一般包含大量食物碎屑，若處理不善會容易發出臭味，並為老鼠提供食物來源和匿藏點。除了會對附近居民及公眾構成公共衞生妨擾，亦可能構成食物安全和環境衞生問題。因此，食物業有責任妥善處理其產生的行業廢物，食環署亦會對違規情況採取執法行動。