戲院日門票周四開賣　張張30蚊料最多可慳近260元　

「全港戲院日」將於本周六(29日)舉行，場場戲均30港元埋單，相信各間戲院定必擠滿戲迷！香港戲院商會今日(24日)表示，戲院業因新冠病毒肆虐，過去3年間被勒令停業267天，加上種種防疫限制，令戲院營運陷困境。疫情退卻，該商會「破天荒」集結所有戲院舉行戲院日，希望鼓勵觀眾重新感受戲院獨有的集體觀影體驗，推動成為大眾的娛樂日常。

「全港戲院日」舉行當天，全港所有戲院，不論放映格式，票價一律30港元正，而長者可繼續享受部分首場優惠票價，變相大眾可以30港元看高質的IMAX等電影，其餘所有換票證、電影贈券、會員優惠及銀行優惠當日不適用。而市民可於本周四(27日)早上11時後，陸續於各大戲院票房及網上售票網頁公開發售，戲院票房每人每次最多只可購買4張戲票，網上購票則依各院線的購票限制為準。

參考今日電影票價，若市民打算於金鐘商場看「龍與地下城：盜亦有道」，票價本來高達290港元，而周末只需30港元，變相慳達260港元，但差價誰來付？香港戲院商會理事長袁彥文指，活動由電影發展基金及創意香港資助，但未知資助計算方法。《東網》正向文化體育及旅遊局查詢。