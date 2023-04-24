新冠活躍程度上升　私家醫生要求口服藥數量增至10次療程

本港流感季節殺到，惟新冠疫情有復燃的迹象，公院急症室求診人數急升。衞生署今日(24日)表示，經檢視政府採購的新冠口服藥物庫存，決定放寬私家醫生每次經平台可要求的療程的數量，以應付近日的情況。由即日起，私家醫生於政府特設網上平台要求兩款新冠口服抗病毒藥物的療程數量，每次將增至每款藥物最多10次標準療程。

衞生署發言人表示，已登記使用醫健通的私家醫生可透過平台，要求提供兩款新冠口服藥物帕克斯洛維德(Paxlovid)和莫納皮拉韋(Molnupiravir)，免費處方予「符合資格人士」確診者。而政府一直密切監察私家醫生透過平台向病人處方口服藥物的情況，鑑於近期新冠病毒活躍程度有所上升，私家醫生對相關藥物需求及其處方新冠口服抗病毒藥物的人數均出現增長。

因應上述情況，平台的相關設定已於今日調整，私家醫生每次要求的數量已由每款藥物6次標準療程增至10次。衞生署亦已發信通知私家醫生相關安排，並提醒他們經政府網上平台要求的口服藥物只可處方予「符合資格人士」確診者，以及提醒病人不應保留或轉讓未使用的藥物。私家醫生登入網上平台提出要求後，藥物供應商會直接將相關藥物派發到其於醫健通登記的其中一個指定應診地址。他們若在周一至五下午4時前提出要求，藥物供應商會於第2個工作天派送。