致大停電員工被停職　港燈否認借小停電多賺額外利潤

港島早前大規模停電接近1小時，卻被指將能獲得550萬港元額外利潤。環境及生態局早前透露，港燈於2019至2021年3年間，共獲得2,500萬港元恢復供電相關的額外利潤，每年平均復電時間是54至55分鐘。港燈今日(24日)強調，不存在以小範圍停電事故拉低恢復供電時間平均數的說法。

港燈指，2021年沒有重大停電事故需即時通報機電署，但有162宗涉及範圍相對較小的停電事故，絕大部分涉及電纜受外來因素影響或設備故障等。當中涉及低壓配電設備的事故，由於不能如涉及高壓輸配電系統般可以遙控處理，需要工程人員到肇事現場親身處理，所需復電時間較長。由於低壓配電設備多位於舊區或較偏遠地區，工程人員需要更多時間恢復供電，強調沒有拉低恢復供電時間平均數。

港燈又提到，有評論質疑港燈稱事故是由於意外接駁一條沒有紀錄的「後備電纜」所致，但港燈指，涉事的後備電纜過去十多年來一直接駁在系統上，但只是不在系統內使用，並非備用(standby)電纜，而該電纜在設備調試過程中意外通電。港燈盼在今次調查中找出「後備電纜」沒有顯示在涉事電路圖的原因，並檢視供電系統，制定改善措施。而港燈已暫停負責涉事工地員工工作，並需接受調查。