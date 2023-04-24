佔中案罪行或致職業名聲受損　陳淑莊遭大律師紀律審裁組譴責

大律師公會紀律審裁組裁定陳淑莊佔中案的行為，或致大律師職業名聲受損，已下令譴責她。

舊年年中移居台灣、身兼大律師的前議員陳淑莊，因2014年佔中運動被裁定「煽惑他人犯公眾妨擾」及「煽惑他人煽惑公眾妨擾」兩罪罪成，2019年遭判8個月監禁、緩刑兩年。香港大律師公會早前向紀律審裁組投訴陳破壞大律師名聲，並於今日(24日)發公告，指紀律審裁組裁定其行為或致大律師職業名聲受損，已下令譴責陳淑莊，另要求她賠償會方14萬港元訟費。

申請人為香港大律師公會，答辯人為陳淑莊。大律師公會通告指，大律師紀律審裁組召集人去年8月9日接獲投訴，指陳於2014年9月27日至28日在金鐘添美道涉及的上述兩項罪行，陳擬讓集會演變成大量群眾參與、市民持續供應物資的活動，並提高執法部門拘捕行動的開支，讓佔領得以持續。審裁組認為，雖然陳無在發言時表明其大律師身分，但眾所周知其在泛民政黨中的關鍵角色，並曾代表法律界行事。陳作為時任立法會議員和大律師，知道或相信群眾會因其演說受影響參與佔領，卻無作警告，目的為癱瘓交通和對公眾地方構成阻礙，其行為或致大律師職業名聲受損。

通告又指，陳淑莊承認相關投訴詳情，大律師紀律審裁組遂於上月底下令譴責她，並將個案詳情抄送司法界、律政司等，同時刊登在公會網站維持3個月。她期間可根據《法律執業者條例》(第159章)第37B(1)條作出上訴。通告提到，陳在提出上訴期限屆滿後28天須向大律師公會支付14萬港元訟費。據悉根據現行制度，大律師倘干犯刑事罪行並被判罪成，大律師公會將按《法律執業者條例》規定作出跟進，包括研究是否需交由大律師紀律審裁組展開聆訊，並由小組決定是否作出處分，包括譴責、罰款等，甚至永久除牌。