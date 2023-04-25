發明大豆渣用作3D打印原料　初中生參與科學比賽奪冠

培養學生學習創科知識有助本港日後創科發展。香港知專設計學院及香港專業教育學院(李惠利)於上周六及本周日(22日及23日)舉行一連兩日的「香港學生科學比賽2023」，是次共吸引195支中學生隊伍參加，勝出隊伍將於下月6日在香港科學館舉辦展覽會，展出各個得獎作品，包括由初中生發明以大豆渣代替塑膠做3D打印原料。

比賽主辦單位香港青年協會表示，本屆比賽邀請了香港科學院創院院長徐立之及香港中文大學工程學院副院長傅志榮擔任首席評審，聯同80多位專家及學者擔任顧問及專業評審。20支決賽隊伍表現非常優秀，競爭激烈程度更勝以往，獲得評審團高度讚揚。今年共有4隊冠軍隊伍誕生，當中初中組（發明品）的冠軍是來自中華基金中學的學生團隊發明「走塑 ‧ 蠟「唧」行動」以蜂蠟、大豆渣及松香代替塑膠，成為3D打印機或打印筆的原材料，而初中組（研究項目）的冠軍則由協恩中學的作品「藻傳秘方」研究利用水藻抵抗熱紫外線及自由基的可行性奪得。

高中組比賽同樣競爭激烈，世界龍岡學校劉皇發中學團隊的作品「新型可生物分解濾芯」發明一個既舒適又能被生物降解，適合建築工人使用的濾片勇奪高中組（發明品）冠軍，而英皇書院則以作品「化廢為寶鈦容易」研究不同種類的染料，如何影響納米二氧化鈦生產氫氣的效率贏得高中組（研究項目）冠軍。