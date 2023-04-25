政府更改土地分類　恐變棕地

棕地亂象叢生，收極都未收完之際，港府早前再自製問題將棕地影響範圍擴展。城規會日前審議並通過修訂新界棕地審批指引，同意將現時約320公頃土地，即相等於17個維園面積，從現時屬不獲考慮改劃申請為棕地的「第3及第4類」，重新分類為「有機會獲批」作露天儲物／港口後勤用途的「第2類」。新指引現已生效，意味着日後該批土地改劃成棕地的門檻亦大降。

據知在早前的城規會會議中，有委員已對新指引提出質疑，認為有機會縱容不法人士以「先破壞、後建設」方式開墾棕地，對土地造成不可逆的影響。惟當局指，修訂的規劃指引是為應付未來數年新界大規模發展而需要遷移的棕地作業，認為同意擴大第2類地區的覆蓋範圍，將這些作業引導至比較適合棕地用途的地區，是符合公眾利益的安排。當局重申重新分類並不是縱容「先破壞、後建設」，會繼續根據用地狀況及其他相關規劃因素，考慮每項規劃申請，若該用地涉及違例發展，規劃監督會採取執管行動。

然而，以往政府部門的監管不力例子多不勝數，加上新修訂的規劃指引擴大了第2類地區涵蓋的土地，即將部分原屬「不會優先考慮改劃申請」及「生態敏感或環境易受破壞或現有主要鄉村居民的地區」改為第2類地區的「或從寬考慮改劃申請」，意味改劃部分用地作「露天儲物及港口後勤用途」的門檻將會大大降低。土地監察機構本土研究社早前指，憂慮日後「偷步倒泥」霸地情況更嚴重，亦料部分如后海灣海岸保護區等生態敏感地亦將受影響。