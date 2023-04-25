收棕地龜速捱轟 賠償亦歎慢板
2023年04月25日 03:30
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港府先後在洪水橋及元朗南新發展區計劃提出發展物業用地及興建多層大廈作重置棕地作業，惟至今仍未見蹤影。
港府不但「龜速」回收新界棕地，連賠錢亦歎慢板！根據早前當局向立法會提交的文件顯示，過去幾年港府先後為發展項目回收及清理約30公頃棕地，截至今年2月的2022/23年度，已向佔地合共3公頃的受影響業務經營者支付約4,850萬元特惠津貼，惟獲賠償土地僅佔已收土地的10%。港府稱，預料未來會向佔地約7.4公頃的受影響業務經營者，支付約5,860萬元特惠津貼。
現有棕地作業者受新發展影響，有部分已經營數十年的「祖業」亦有機會被連根拔起，包括早前本報專訪的合豐鐵工廠，其在本港屹立逾半世紀並專門生產本港渠務系統的渠蓋，但受元朗南發展計劃影響而要自行覓地重置。惟自宣布北部都會區發展計劃後，工廠的覓地行動被當局四處展開的收地行動阻撓，工廠負責人更批評當局收地過橋抽板，趕絕工廠一拍兩散，而渠蓋供應減少亦拖慢基建進程。
港府儘管聲稱會為作業者覓地兼賠償，惟「魔鬼總在細節裏」。早前港府回應議員時指，指棕地作業屬商業運作，政策是為合資格的業務經營者提供金錢補償，惟不會提供「一換一」或「無縫銜接」的場地調遷安排，導致原有棕地作業業務及大量基層僱員因土地回收而「手停口停」，成為新發展下的犧牲品。