未用過外賣平台　黃鳳嫺寧帶盒買飯　強調無礙消委會工作

外賣平台風靡全城，又曾燒錢派優惠吸客，送遞車手奔馳鬧市。不過，令人驚訝的是，維護消費者權益的消委會總幹事黃鳳嫺竟然未用過平台叫外賣！她笑言自己較保守，擔心食物品質，又希望響應環保，寧願出外堂食或自帶餐盒買飯。

黃鳳嫺被問及使用外賣平台的習慣時，興奮地回應「係無嘅！」。她笑稱一聽到外賣平台時已「職業病」上身，即時想到訂餐雖然會變得更方便，毋須落街親到餐廳取餐，但指個人比較保守，會擔心食物質素會因應送餐時間而受影響。

黃又提到，使用外賣平台訂餐難免使用即棄餐具，較不環保，因此她寧願花時間外出用膳。她說即使無暇堂食，亦會自攜或委託同事協助帶重用餐盒、保溫杯購買外賣，減少製造垃圾，更稱已走訪辦公室一帶，搜羅「走塑」食肆。

不過，黃鳳嫺強調身邊的同事有使用外賣平台，而消委會亦曾做實測，自己不用外賣平台亦無礙該會工作。她又說消費者都應問自己是否需要使用外賣平台，認為使用外賣平台成本不低，例如要額外付送餐費、餐價一般較高，以及不環保，又會面對漏單、不送貨的爭議，稱「是否需要這種方便呢？」