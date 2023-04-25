今年中料推出9154個居屋單位　以市價62折發售　最平僅149萬元

本港房屋需求有增無減。消息指，新一期全新居屋今年中接受申請，有6個屋苑9,154個單位，超過80%來自市區。單位暫定以市價62折發售，售價最低為149萬港元；同時今期居屋白表家庭入息及資產限額擬分別為6.2萬港元和147萬港元，未婚單身者的家庭入息及資產限額則「打五折」，兩者限額均比少於去年。有議員認為，根據現時市況，相信市民收入未見明顯上升，認為下調白表申請者入息及限額令市民所受的影響較輕微。

新1期居屋或有6個屋苑，當中包括元朗朗天苑，屯門兆翠苑，以及啟德啟悅苑、觀塘安樺苑、觀塘安麗苑、觀塘安楹苑，總共提供9,154個單位，每個單位實用面積大約佔278至518平方呎的範圍。房委會建議今期居屋以市價62折定價，售價介乎149萬至494萬港元，平均呎價則介乎約6,280至9,390港元，當中以啟悅苑為今期平均呎價最高的居屋項目。以上6個屋苑估計關鍵日期分別為2025年4月尾至2026年3月尾，即今期出售居屋單位樓花期最長達到3年。除這批新單位，香港房屋委員會亦一次過對39個因取消買賣協議而收回的單位展開推售。

白表入息和資產限額下調主要因為樓價出現下跌，房委會認為有關下調已充分考慮最新物業市場及經濟狀況。新1期居屋預料最快今年中可以申請，或於今年第4季攪珠，明年首季揀樓，除朗天苑估計需在2026年落成外，餘下的屋苑則估計於2025年可以落成。議員陳學鋒表示，雖然近期樓價處於下行狀態，但根據以往經驗，市區的居屋較受歡迎，估計銷情良好。他又指，如果房委會最後下調白表申請者入息限額，以現在的市況而言，市民的工資不見到有大幅增加的趨勢，認為根據機制調節有關限額是合理。