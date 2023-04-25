康文署6月起增設救生訓練綜合證書課程　鼓勵市民投考救生員

康文署招聘救生員的人手一向不足，早前署方轄下39個公眾泳灘中，僅其中18個提供救生員服務。為進一步推廣拯溺活動及鼓勵更多市民投身救生員行列，該署將於6月起在指定的分區康樂事務辦事處，首次推出「救生訓練綜合證書課程」，分為泳池救生訓練綜合證書課程，以及泳池及沙灘救生訓練綜合證書課程，讓參加者「一條龍式」參與一系列銜接的拯溺課程，省卻分段報名的手續，可更快獲取泳池、沙灘救生認可資歷。

以上泳池救生訓練範圍包括考取銅章證書、急救證書、水上急救證書和泳池救生章證書；泳池及沙灘救生訓練同時會涵蓋考取海洋拯救基礎證書、獨木舟拯救章證書和沙灘救生章證書。兩者的訓練費用分別為810港元和1,310港元；其訓練連同考試的總時數分別為93小時和152小時，合資格的全日制學生可獲半費優惠。完成訓練並取得各項考試合格成績者可獲取證書，參加者可根據獲取的資歷投考康文署公務員/非公務員合約救生員職位。

署方提醒，泳池救生訓練的參加者須年滿16歲或以上，並在第一課完成水試及合格後，方可參加有關訓練。市民可於下月8日(星期一)起透過各分區康樂事務辦事處、設有康體通服務的康樂場地、康體通網上服務及自助服務站報名參加，名額有限，先到先得。