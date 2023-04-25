五一黃金周酒店已達7成訂房率　以自由行散客為主

五一黃金周將至，以內地人為主的旅客或趁機來港旅遊。香港酒店業主聯會執行總幹事徐英偉今早(25日)在電台節目表示，截至今個月中，酒店訂房率已達7成，當中預訂率以旺角、尖沙咀等較旺的地區最高；而由於黃金周入境本港的一向多為自由行旅客，故訂房均以散客為主。他又指，旅客普遍會在香港逗留兩日，部分人會再到大灣區旅遊。

對於有聲音指五一黃金周的酒店房價太高，或會削弱競爭力，徐英偉認為，內地民眾消費力高，加上網上訂房有足夠透明度，對比黃金周期間海南三亞及北京酒店房價，均與本港價格相若，相信本港有競爭力。不過，他提到是次黃金周的訂房速度，較新冠疫情前慢，或跟航班未恢復最高運載力有關。

香港入境團旅行社協會創會會長謝淦廷則表示，業界都很期待疫情後的首個黃金周，估計屆時日均有100至200團，惟跟疫情前的每日500至600團相比，依然有很大差距。另外，他提到，業界缺乏人手，同時擔憂旅遊旺季後未必有多旅客，尤其航空公司未完全恢復運載力，東南亞、外國旅客量亦未回復，他期望政府協助規劃業界的長遠人手安排。