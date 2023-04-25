45%受訪者指港青缺向上流機會　近半認為遜10年前

青年問題是香港社會的重大問題之一，其中一個因素青年人向上流動性的問題。有調查顯示，45.4%受訪市民表示現時香港青年人社會向上流動的機會不足夠，而與10年前比較，48.5%受訪者覺得向上流動的機會較差了。至於對於港青往內地或外國發展是否較在香港有更大機會成功，兩者都以回答「一半半」佔多。

香港中文大學香港亞太研究所於上月15日至31日進行電話調查，成功訪問了717名18歲或以上的市民，探討大眾對香港社會流動的看法。45.4%受訪者認為現時港青社會向上流動的機會不足，按年跌6.6%：認為足夠的有17.5%，按年升6.8%。而與10年前比較，48.5%受訪者覺得向上流動機會差了，僅17.1%表示較10年前好。而展望未來10年，33.3%受訪者認為將會變差，認為變好的亦有31.1%。

被問及向外發展，其中往內地發展方面，41.5%受訪者回答「一半半」，相關百分比與去年差不多，27.9%認為不會有較大成功機會，21.6%認為會有較大機會成功。至於去外國發展，有43.4%受訪者回答「一半半」，較去年下降4.9%，覺得青年不會有較大成功機會的有24.0%，認為有較大成功機會的有17.9%。調查亦問到受訪者對社會向上流動的理解，最多人認為是「改善生活質素」(38.2%)，按年升9.1%，其餘依次為「增加財富及發展事業」(31.0%)、「增長教育知識水平」(14.8%)及「增加對社會影響力」(5.6%)。