打擊港島區交通違例　發近3千張告票拖走4車拘3人

執法人員昨日（24日）在區內進行港島區交通日，在多個交通黑點採取執法行動，確保道路暢通及提高道路使用者的道路安全和守法意識，以保障市民安全。

行動中，人員共拖走3輛造成嚴重阻塞的違泊車輛及1輛涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》的車輛。警方合共發出2,978張定額罰款通知書，當中主要涉及違例泊車、沒有遵從交通標誌及道路標記等違例事項。

人員亦利用流動攝錄配合交通執法行動，期間發現59輛違例車輛，人員將向相關人士作出檢控。另外，人員發出45張傳票，當中主要涉及行人不依交通燈號過馬路及在距離行人過路設施15米範圍內橫過馬路等行為。

人員亦透過自動車牌識別系統，識別出2輛行駛中的私家車行車証過期，經人員截停及初步調查，該2輛私家車分別行車証過期一個月及一年。人員遂以涉嫌「駕駛時沒有第三者風險保險」及「駕駛一輛未獲發牌照車輛」拘捕該2名年齡介乎42至60歲的本地男司機，當中，該名42歲男司機亦因駕駛執照過期超過一年，涉嫌「駕駛時沒有執照」。人員亦在一宗「違反道路標記」交通執法中，發現一名31歲姓黃本地男司機為通緝人士，遂將該名司機拘捕。