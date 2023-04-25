食安中心抽查40款薯片蝦餅　7樣本營養標籤與標示不符

食物環境衞生署食物安全中心今日(25日)公布預先包裝薯片和蝦餅營養標籤專項食品調查結果。在40個樣本中，7個樣本的糖、鈉、飽和脂肪酸、總脂肪或碳水化合物含量與其營養標籤上的標示值不符，餘下33個樣本則全部通過檢測。中心早前已公布有關違規事項。

中心早前已公布上述違規事項，有關商戶亦已停售受影響產品的有關批次。如有足夠證據，中心會提出檢控。發言人說，從不同零售點抽取有關樣本以進行專項調查，檢測其能量及指定標示營養素(總脂肪、飽和脂肪、反式脂肪、糖、鈉、蛋白質、碳水化合物等)含量是否與營養標籤上所標示的資料相符。結果顯示，7個薯片和蝦餅樣本的營養素含量與其營養標籤上的標示值不符。

發言人提醒業界必須遵守法例規定，並呼籲市民購買食物時亦留意營養標籤資料，以作出有依據的食物選擇，保持均衡飲食和身體健康。根據《公眾衞生及市政條例》(第132章)第61條規定，任何人如在標籤上對所售賣的食物作出虛假說明或在食物的性質、物質或品質方面誤導他人，即屬違法。一經定罪，最高罰款為5萬港元及監禁6個月。