周浩鼎指須嚴格把關　不讓反中亂港人士滲透區會

對於政府指區議會予以保留，但必須改革及撥亂反正，重回正軌，回歸諮詢架構本位。

身兼政制事務委員會主席的周浩鼎在社交平台貼文，直指區議會經歷2019的「黑暴」後，一度成為反中亂港的平台，開會唱港獨歌，各式各樣煽動仇恨的惡行，根本不堪入目，而透過早前的宣誓安排，才能夠把反中亂港區議員逐出議會。他強調日後必須嚴格把關，決不能讓反中亂港人士滲透區議會的崗位。

另一議員林琳亦強調改革區議會刻不容緩，而產生辦法應有利於吸納更多地區資深人士和專業人士參與地區事務，有利於發揮輔助政府進行基層治理的作用。她又認為必須強化「接受諮詢」和「提供服務」的功能，以及更好發揮政府與市民之間溝通橋樑的作用。勞工界議員梁子穎指新的區議會選舉方法可以有直選、間選和委任，3種不同的選舉模式的結合來做到互補不足、互顯優勢、互動提質，真正做到參與是改善和提升政府效能。

全國港澳研究會顧問劉兆佳表示，日後區議會肯定不會百分百直選產生，估計直選議席會少於一半，日後亦會有委任和間選議席。至於會否被批評民主倒退，他指區議會並非香港民主化發展的重要環節，強調區議會是非政權組織，輔助特區政府施政，屬於行政機關的延伸，提升政府治理水平，最重要是區議會能否達到《基本法》賦予的任務。