民主黨反駁區會「政治化」　 憂改制後「多元聲音」消失

政府官員今(25日)指正在審視區議會制度後，民主黨主席羅健熙強調區議會一直以來的工作皆以民生為主，並不存在官員所說的過於「政治化」。對於外界有指未來區議會將會減少直選議席，重設委任議席，並加入間選制度，他對此感到可惜，擔心改制後會影響市民參與度和議會「多元聲音」的消失。

對於政府批評過往有區議員鼓吹「港獨」，助長「黑暴」，反對《港區國安法》，肆意干擾和阻止政府施政，分化社會等，羅健熙指在日常區議會的議程當中，「99.9%都是圍繞民生為主」，雖然其中亦包括一些政府不常討論的政治議題，例如政改，但他強調區議員在地區工作中一直為民發聲，創作更多討論空間。

他亦反駁官員指摘區議會阻礙民生事務，他指就算是被官員批評最厲害的2019屆區議會，都是竭盡全力服務民生。但他亦承認部分區議會可能有個別尖銳事件或者「政治化」的情況，但區議會一直與各部門合作，參與數不盡數的民生建設包括香港仔街市翻新改造等。

被問及民主黨在被改制後的參選路線時，他坦言暫時沒有具體答覆，需等區議會改制結果再作討論，亦需時收集黨友以及市民意見。他重申最重要是能夠在有限空間裏為香港市民發聲，希望不同聲音能在架構裏並存。

另外，黃大仙區議員譚香文指民政及青年事務局早前透露，區議會未來將設委任、間選和直選議席，各佔三分一，她認為區議會民主成分下降，未必能反映多元民意，擔心會變得「清一色」。她會待政府公布正式方案，再決定是否繼續參選。