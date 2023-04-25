47人初選續審　趙家賢指協議最後版本上寫到會運用否決權

47名參與2020年立法會初選的泛民人士被控串謀顛覆國家政權，當中16人不認罪，今（25日）繼續在西九龍法院受審。民主動力前召集人趙家賢將完成作供。被指是初選組織者之一的鍾錦麟，原本安排接着出庭作證。惟控方表示、上周六（22日）才成功解鎖鍾的電話，需時檢視。法官關注，該電話一直在執法部門手上，為何審訊踏入第50日才說要時間檢視，形容情況不理想。另亦關注作為控方證人，鍾為何不願意提供密碼予控方。控方說會在下午交代有關事宜。

趙家賢接受鄒家成代表大狀盤問時指，鄒所出選的新界東選區在2020年5月5日舉行協調會議，當時會上不同陣營人士對否決財政預算案與否持不同意見。趙稱，戴知道這情況，戴向他說會處理及跟進。至6月8日，趙要求戴將選區協議最後版本交予他，以準備翌日的記者會。戴給他的版本上寫到「會」運用否決權。

趙同意，5月5日至6月8日期間，新界東沒有再舉行協調會議。但由於戴耀廷會「揸住㗎車周圍走」，去溝通會接觸候選人，加上戴用了Whatsapp廣播功能傳閱文件，而他覺得，如果大家沒有共識，又在記者會上公開談及相關文件，就會「即刻有反彈」。因此趙相信戴的說法，並把戴傳給他的最終版本視作共識。

案件編號：HCCC 69/2022