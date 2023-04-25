旅監局發願意招旅客餐廳名單　據了解最平餐費僅需40元

本港旅遊業逐漸復常。消息指，旅遊業監管局近期向旅行社發出「願意接待旅行團的餐廳」的參考名單，當中包括4個商場的美食廣場，每餐費用最少每位約40港元、最高為240港元，有關願意接待名單亦包括16間酒樓和茶餐廳等，超過5成位於土瓜灣和紅磡。有茶餐廳負責人表示，目前除中午時間外，其餘時段的人流皆一般。

集團旗下4個美食廣場向旅監局表示有意接待旅行團，午餐每位約40至75港元，而鐵板燒則每位需240港元。旅行社需以電話預約，預計美食廣場將會劃出1個區域只接待遊客。有關的餐廳參考名單或包括多間位於九龍的酒樓，當中有9間位於土瓜灣和紅磡，每位需付約60至120港元。

茶餐廳負責人朱小姐表示，不計午市時段，早上9至11時和下午茶時段人流都不多，會安排本地客和遊客在不同時間進餐。她又指，飲食業目前仍是水深火熱，難以真正復常，期望可開拓更多客源，若人多的話，就算每餐價錢在40至55港元之間都可以。朱期待能長期接待旅行團，但暫時未有旅行社與她的餐廳接洽。