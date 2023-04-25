母涉勒死智障兒被控謀殺　今承認誤殺獲控方接納　5.12判刑

育有3名子女的中年母親，疑因照顧有中度弱智及自閉症的21歲長子時不堪壓力，遂以膠枱布勒斃長子，其後再割脈自殺。該婦最終被救回但被落案檢控1項謀殺罪。該婦今早（25日）於高院否認謀殺罪，但承認因精神失常而減輕罪責下誤殺，並獲控方接納。法官決定先拿取被告的感化、心理及精神科醫生報告，以理解被告現時的精神狀況，並押後至5月12日判刑，期間被告須繼續還押。

現年49歲、沒有案底的被告陳雪萍報稱家庭主婦且已婚。被告來自內地。被告原被控於2020年9月4日至5日，在葵涌邨映葵樓的住所內，謀殺21歲長子黃發麟。案情指死者於1998年在內地出生，其父於香港任職的士司機，死者自2004年來港定居，被告則於2007年再誕下一對龍鳳胎，其後來港與死者父親同住涉案單位。死者自幼被診斷為中度弱智，且有自閉症及癲癇等，自2009年起已居於特殊宿舍，但於2020年8月底因年滿21歲需搬回涉案單位與家人同住，以等候轉往私人院所。

案發當日約凌晨1時，被告以WhatsApp通知丈夫及友人指不能承受照顧長子的壓力並感疲倦，要帶走死者，並着丈夫等照顧其子女。被告其後嘗試割脈自殺，約凌晨3時再叫醒丈夫。幼子及後發現兄長倒在地上並報案。執法人員及救護員到場，發現死者已無呼吸及反應，其後證實死亡。被告向人員指用膠枱布勒斃死者並放於垃圾桶內。法醫經驗屍發現死者頸上有勒痕，體內有分量可致命的精神科藥物氨磺必利。

法醫指死者死因是被勒頸致窒息，以及氨磺必利的副作用，加速其死亡。被告在警誡下指，因照顧長子感壓力，自2019年起被診斷患有持續性抑鬱症。長子回家生活後感絕望無助，有聲音指示她自殺。當晚她餵長子服食1.5粒氨磺必利，亦與丈夫因子女照顧問題爭執，長子當時又不願從廁所出來，令她感疲累，遂以膠枱布打結並勒斃長子，其後則以菜刀等割手腕自殺。

案件編號：HCCC 189/2022