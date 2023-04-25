家計會推$750合併子宮頸篩查檢測服務　助婦女早期識別癌前病變

子宮頸癌為香港女性常見癌症。家計會於本月初推出合併子宮頸篩查檢測服務，將人類乳頭瘤病毒（即HPV病毒）的DNA檢測，與子宮頸細胞檢測（液基薄層柏氏抹片）合併，為30歲或以上婦女提供靈敏度較高的癌前病變子宮頸篩查服務選項，收費為每次750港元，可於早期發現癌前病變。

家計會高級醫生王靜妍表示，子宮頸癌幾乎全因持續感染HPV病毒所致，主要經性接觸傳播，大部分人士均無症狀，且有機會自行清除病毒，但若持續感染HPV，或導致子宮頸出現不正常的細胞病變，甚至發展成癌症。家計會推出合併檢測由香港大學病理化驗所提供，並於一個月內通知結果只需同一個樣本，便可一次過做兩項檢測；同時能透過檢測異常細胞及hr-HPV感染，評估子宮頸癌風險。如果兩者結果均為非確診，就診者下次篩查的間距，可以由3年延長至5年一次，惟若兩者均確診，會直接轉介進行子宮頸窺鏡檢查。

王靜妍補充，專家一般訂定25至64歲、曾有性經驗的婦女定期接受子宮頸篩查。不過，若過早開始有性行為、有多個性伴侶、吸煙、免疫能力弱、多次生育或第一次懷孕年齡較輕、長期服食避孕藥超多5年、曾感染性病等，都屬於有較高風險的婦女，應按照醫生評估，提早接受篩查。她又提醒婦女，應多注意子宮頸症狀，如陰道出現不正常出血，應盡快求醫。