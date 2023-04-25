議員批電子政府及支付落後　市民感受不到科技便利

政府正大力發展創新科技，但創科發展政策與落實仍有差距。立法會發展智慧城市事宜小組委員會今日(25日)召開會議，創新科技及工業局局長孫東承認市民對本港科技發展難以獲得切身體會，亦難以取得本港科技發展與法律法規的平衡，而在科技普及化上，與其他等地區包括內地、新加坡仍有不少差距。

議員李梓敬質疑政府在科技應用例如電子支付的普及化，雖在派發消費券時融入電子支付作為接收等消費工具，但不少市民反映在部分場景如的士與街市等難以普及，Alipay（香港）與內地支付寶更在不少商戶內無法自由銜接轉換，老人家更難以使用。

委員會主席葛珮帆則指本港科技應用上，市民難以獲得獲得感與幸福感，長者更難以掌握應用，質問有無普及化措施。孫東強調本港本港智慧城市排名由以往30幾名上升至今年的19名，成績斐然，但承認與新加坡第7名與北京第12名有科技差距，但對於本港整體競爭力有莫大幫助，相信社會各界努力與科技高速發展，市民會最終有所收益。

對於有議員憂慮增加智能燈柱會否為本港創科增添私隱條例的法律風險，孫東則坦言本港目前法律法規系統，需因應科技發展而適時更進，在公共利益與個人隱私方面需取得平衡。陳紹雄議員亦指政府從創科規劃1.0到3.0，目前難以有實體產品交代，是否需要在不同時段設立不同KPI（績效指標）來幫助政府施政。孫東則回應時指會在短期內除增添智能燈柱外，亦全力聚焦「智能政府」的發展，會適時檢討。