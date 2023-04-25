河套區應急醫院提供放射診斷　新東聯網試行　料每年惠及7千病患

由中央政府於落馬洲河套區援建的「中央援港應急醫院」，由去年4月落成後一直處備用狀態。相隔一年後，醫院管理局明日起（26日）將於該院展開「日間放射診斷服務先導計劃」，為正輪候且屬非緊急的非住院病人，提供電腦掃描和磁力共振造影檢查，首階段將讓新界東聯網醫院率先參與；而計劃屬自願性質，服務對象為12至80歲的非緊急、情況穩定及行動自如的非住院病人，包括輪候超過8個月的第二優先類別個案、輪候超過18個月的例行個案，以及正等候排期的非緊急個案。

醫管局放射科統籌委員會主席李醒芬表示，局方接收河套應急醫院時，院內已有三部電腦掃描器（CT Scan），當中一部更是具有320排，可縮短掃描時間並提升精準度，而現時醫管局只具備兩部類似規格的高科技掃描器。他指，現階段只會使用較高規格的320排，以為病人提供腦部、鼻竇、眼眶、腹部和盆腔、胸腔等造影檢查，有關造影並不需要打顯影藥，以增加過程的安全性；相關造影掃描影像及數據會儲存於醫管局影像儲存及傳輸系統內，以供公立醫院的醫護人員閱覽及撰寫檢查報告作日後跟進及診療。

計劃的首階段每日預計可提供19個電腦掃描及9個磁力共振造影檢查，全年約有7000人次受惠；並料由今年7月將擴展至新界西醫院聯網以增加服務數量，及將在一年後作出中期檢討以了解服務成效。當局考慮到應急醫院位置偏遠，將提供每日8班免費專車，接載病人往返上水港鐵站及應急醫院。