消防籌建社區支援聯盟推廣救心　料每年培訓3萬至5萬人

自動心臟除顫器(AED)能適時拯救心臟驟停的患者，消防處於2021年6月推出「AED睇得到用得到」計劃，促進在社區普及設置和使用AED。為進一步推動大眾參與救人，消防處於去年12月開展籌建「社區生命支援聯盟」的工作，聯盟成員下月起逐步為所訓練學員提供「社區生命支援者」證，預計聯盟每年可培訓3萬至5萬名支援者，令本港心臟驟停患者能及時得到旁人的協助，提升生存機會。

據保安局文件顯示，除消防處在全港超過100間消防局及救護站外添置AED外，「AED睇得到用得到」計劃自推出以來，已有超過160個公私營機構自願提供超過1,700部AED的資料，上載於消防處構建的AED網上資訊平台「CARE」，供市民查閱。現時社區內有不少機構或組織致力提供心肺復甦法(CPR)和AED的急救訓練，消防處希望透過和這些機構合作，建立社區生命支援聯盟，共同推進在宣傳、推廣、教育及支援配套方面的發展，加強香港保護心臟驟停患者的安全網。

消防處正全力推進聯盟籌組工作，不單招攬社區內提供CPR/AED的訓練機構加入聯盟，更邀請香港心肺復蘇委員會作專業支援，就香港在心肺復蘇的過往推廣及發展，以致未來發展或國際復蘇組織的經驗提出醫療方面的意見及建議。聯盟成員會訂立一致方向及推行有關工作，包括提供CPR/AED訓練，並向達到相關課程要求的市民頒發「社區生命支援者」證，除肯定他們具備能力，更便利他們在遇上緊急情況時，利用證上的二維碼取得消防處提供的支援，包括於CARE平台獲得就近AED的資訊等；另亦加強宣傳推廣，藉由聯盟成員機構的不同網絡，將CPR/AED資訊滲透至社區不同角落。