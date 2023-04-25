擬修例推動家居設手提滅火設備　及早滅火減傷亡

家居火警不時發生，消防處繼在2021年修訂《消防(裝置及設備)規例》，鼓勵業主/佔用人自行在樓宇及處所(尤其是家居)使用以電池操作的獨立火警偵測器，以及早偵測火警後，現時再建議修例，把市民自行在家居設置的認可手提滅火設備，豁除於《規例》第8(1)條的適用範圍之外，以期一旦在家居發生火警時，市民可及早滅火。

保安局指，在2017至2021年間在香港發生釀成死亡的樓宇火警共63宗，涉及81人死亡，當中近9成在家居發生。消防處就上述火警進行檢視，在消防人員到達火警現場前曾有人使用手提滅火設備滅火的有1,223宗，當中有超過8成大致是以手提滅火設備撲滅，所以消防處推廣更廣泛在家居使用手提滅火設備。而《規例》第8(1)條規定，消防裝置或設備的擁有人須保持該等裝置或設備時刻在有效操作狀態，並須每12個月由一名註冊承辦商檢查該等裝置或設備至少一次，消防處指履行有關法定要求而衍生的責任和費用，或會減低在家居設置手提滅火設備的意願。

為推廣更廣泛在家居自行設置獲認可的手提滅火設備以提升家居消防安全，建議修訂《規例》，把市民自行在家居設置(即不是按法律規定而設置)的認可手提滅火設備豁除於《規例》第8(1)條的適用範圍之外。保安局指，計劃於今年第3季把修例建議提交立法會以先訂立後審議方式處理，以期於2023年下半年落實該項建議。