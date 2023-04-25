議員斥聯合國報告不實　批港府反駁偏頗言論工作「行禮如儀」

聯合國經濟、社會與文化權利委員會早前就政府提交第4次報告發表審議報告，質疑香港人權狀況並提出多項建議，包括要求檢討國安法。立法政制事務委員會今日（25日）討論相關事宜，會上多名議員對報告表示不滿，又批評政府應對偏頗言論工作「行禮如儀」，建議除發稿澄清外，定期舉辦記者招待會解釋現況；另有議員促請政府交代「雙普選」時間表和路線圖。

議員鄧飛指聯合國屬大舞台，某程度上亦決定國際間話語權的走向，認為若然每次報告結果都是偏頗，然後港府發稿回應，情況「行禮如儀」，憂慮情況持續會致國際話語權喪失。他問到政府能否邀請該委員會成員到港實體考察，指要「對症下藥」。他又質疑香港經貿辦的工作，以紐約的經貿辦為例，指該辦事處的網頁未有上傳澄清不實信息，要求加強工作；議員黎棟國則要求港府官員效法，中國外交部官員定期舉行記招，澄清失實信息。

委員會主席周浩鼎則建議當局向聯合國委員會成員發信，並向委員會施壓，讓委員會「老屈香港」有成本，又建議港府另起爐灶做報告。議員李浩然則關注委員會成員的表現，要求當局分別介紹各成員的表現，何者屬極度偏頗，又關注委員會內有不同來自各國的成員，形容光譜闊，質疑報告為何會一面倒。他又建議就特別事件設紀念日，增加宣傳工作，如為2019年11月被反修訂《逃犯條例》示威者焚燒的人士，設紀念日。

政制及內地事務局副局長胡健民回覆解釋指聯合國有指引，建議不要邀請委員會組織成員外訪，所以當局未有邀請成員到港，又承諾經貿辦會更加主動澄清，同時考慮上述建議。