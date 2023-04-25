5500名傑出大專生獲嘉許　包括550名SEN學生

為吸引更多優秀學生留港升學或來港就學，及推動本港自資專上界別優質及持續的發展，港府早年成立獎學基金及自資專上教育基金嘉許傑出學生。來到2022/23年度，約5,500名優秀專上學生獲頒獎學金及獎項，涉及獎學金額約為1.7億港元。兩項基金亦設有「展毅表現獎」及「展毅獎學金」，以嘉許有特殊教育需要(SEN)的優秀專上學生，而今年共約550名SEN學生獲獎。

政府獎學基金下共有5項獎學金及獎項，分別為「卓越表現獎學金」、「特定地區獎學金」、「才藝發展獎學金」、「外展體驗獎」及「展毅表現獎」，頒發予修讀全日制公帑資助副學位、學士學位及以上程度課程的學生。而本學年的獲獎者有約2,000名，包括約1,300名本地及約700名非本地學生獲獎；按修課程度劃分，則有約1,300名學生修讀學士學位及以上程度課程，其餘約700名則修讀副學位課程。

「特定地區獎學金」計劃下設有「一帶一路獎學金」，以鼓勵來自「一帶一路」沿線國家/地區的學生來港升讀大學。今個學年共有100名來自23個「一帶一路」國家/地區的學生首次獲獎。

至於自資專上獎學金計劃，同樣共有5項獎學金及獎項，分別為「卓越表現獎學金」、「最佳進步獎」、「才藝發展獎學金」、「外展體驗獎」及「展毅獎學金」，頒發予修讀全日制經本地評審自資副學位或學士學位課程的學生。今學年的獲獎者有約3,300名本地學生及約200名非本地學生；按修課程度劃分，則有約2,100名學生修讀學士學位課程，其餘約1,400名修讀副學位課程。